Derepazarı ilçesinde heyelan nedeniyle iki ev tedbir amacıyla boşaltıldı - RİZE
- Heyelan olan yerden görüntü - Boşaltılan evler Rize 'deki şiddetli yağış - Derepazarı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev tedbir amacıyla boşaltıldıRİZE (AA) - Rize 'nin Derepazarı ilçesinde aşırı yağış dolayısıyla toprak kayması meydana geldi.İlçeye bağlı Yanıktaş Mahallesi ile Eriklimanı Küme Evleri bölgesindeki birer evde, şiddetli yağış sonucu hasar oluştu.Güvenlik güçleri, hasar gören evleri tedbir amacıyla boşalttı.İlçede farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar, tarım arazilerine zarar verdi. Bazı yaş çay bahçelerine hafriyat doldu.Kısa sürede olay yerine gelen Derepazarı Belediyesi ekipleri, tıkanan menfezlerin açılması için çalışma başlattı.
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