Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı - DÜZCE
- Mahsur kalan köpekler - DetaylarDÜZCE (AA) - Düzce 'de istinat duvarından dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Koçyazı Mahallesi'nde içerisinden geçen derenin istinat duvarını aşarak suya düşen köpekleri görenler, hayvanları bulundukları yerden çıkarmaya çalıştı.Köpekleri kurtaramayan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye görevlileri, köpekleri bulundukları yerden kurtardı.Dereden çıkarılan köpekler boş araziye salıverildi.
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