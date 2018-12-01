Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Derede mahsur kalan köpeğe kurtarma operasyonu

Derede mahsur kalan köpeğe kurtarma operasyonu

Ekiplerin çalışmaları

Kurtarma Operasyonu Köpek İtfaiye Eri Harekete Geç 

-Meraklı vatandaşlar
-Köpeğin ekiplerle oynaması
-Çevreden detaylar
-Siyami Değer'in çizmeleri giymesi, merdivenden inişi
-Köpeği kurtarması
-Köpeğin yukarı çıkartılması
-Köpekten görüntü
-Siyami Değer ve Veli Özdemir ile röp.

( ZONGULDAK - ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta derede mahsur kalan köpek operasyonla kurtarıldı. Ekiplerin çalışması sürerken dereye inen bir vatandaş, ön ayakları ile boynuna doladığı iple köpeğin kurtulmasını sağladı. Vicdanlı vatandaş, günün kahramanı ilan edildi. Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne İstasyon Caddesi’nde Acılık Köprüsü’nün altında mahsur kalan köpek ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpek için kurtarma çalışması başlattı. Dereye merdiven indiren ekipler köpeği kurtarmak istemesine rağmen bir süre çabaladı. Köpek ise kurtulmak yerine derede ekiplerle oyun oynamaya çalıştı. Bu sırada kurtarma çalışmalarını izleyen bir vatandaş ise köpeği kendisinin kurtarabileceğini söyledi.

Önce itfaiye erinin botlarını giyen Siyami Değer, “Ben acıdım. Ekiplere yardım etmek istedim. Dayanamadım aşağıya indim. İpi boynuna ve ayaklarına doladım. Kurtardık” diye konuştu.
Kurtarma çalışmalarına katılan bir esnaf Veli Özdemir ise “Ağabey yardımcı olunca ben de ona destek olmaya çalıştım. Çizmeleri değiştirdi. Köpek nasıl bağlanır, nasıl kurtarılır bunu bilmek lazım. Ağabeyimiz de sağolsun ekiplerle beraber köpeği kurtardı” diye konuştu.
Dereden kurtarılan köpek ise yol üzerinde oyun oynamayı sürdürdü. Soğuk havaya ve buz gibi suya rağmen köpeği kurtaran Siyami Değer ise çevredeki vatandaşlar tarafından ‘Günün Kahramanı’ ilan edildi. (OA
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı