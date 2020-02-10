Derede kaybolan operatörün cansız bedeni bulundu

-Olay yeri inceleme yazısı,

-Jandarma görüntüsü, detay.



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında dereye yuvarlanan kepçenin operatörünün cansız bedeni, aramaların 7. gününde bulundu. Düzce'de 3 Şubat gecesi başlayan sağanak yağış sonrası sel baskınların yaşandığı Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü ile Kardüz Yaylası yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan baraj inşaatında çalışan Muhammet Yılmaz da heyelan yaşanan bölgede yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında meydana gelen ikinci bir heyelana kapılan Yılmaz idaresindeki kepçe, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Su debisinin yüksek olduğu derede akıntıya kapılan Yılmaz ise kayboldu. Çok sayıda arama kurtarma ekibi tarafından aranan Yılmaz'ın cansız bedeni, aramaların 7. gününde bulundu. Kepçenin dereye yuvarlandığı noktadan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dikmen köyü Acısu mevkinde Muhammet Yılmaz’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Yılmaz’ın cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarttı. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Yılmaz’ın cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri Muhammet Yılmaz’ın bulunduğu bölgeye doğru yolu trafiğe kapatarak hiç kimsenin geçişine izin vermiyor. (ALI-GY



loading...