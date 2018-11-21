Derecik'in ilk kaymakamına çiçeklerle karşılama - HAKKARİ
- Kaymakam İdris Arslan'ın vatandaşlar tarafndan karşılanması - Arslan'ın vatandaşlarla bir araya gelmesi - Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'nın konuşması - Vatandaşlardan Muzaffer Yılmaz ve Sabir Erk'in konuşmalarıDerecik'in ilk kaymakamına çiçeklerle karşılama - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe olmasının ardından atanan Kaymakam İdris Arslan görevine başladıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinin ilçe statüsüne kavuşması dolayısıyla kaymakam olarak görevlendirilen İdris Arslan, çiçeklerle karşılandı.İçişleri Bakanlığı kararı ile Derecik'e görevlendirilen Kaymakam Arslan için belediye binası önünde karşılama töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Fatih Canbulat, siyasi parti temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarca karşılanan Arslan'a yöresel kıyafetli kızlar çiçek verdi, kurban kesildi.Tek tek tokalaştığı vatandaşlara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Arslan, belediye binasında kendisi için geçici olarak tahsis edilen makamına geçerek, görevine başladı. Belediye Başkanı Çetinkaya'nın evinde verilen yemeğe katılan Arslan, yer sofrasında vatandaşlarla yemek yedikten sonra Kaymakamlığa tahsis edilen binada incelemede bulundu.Derecikli vatandaşlar da ilçe statüsüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.Çetinkaya, "İlçe Kaymakamımız bugün görevine başladı. Bütün Derecik halkına hayırlı uğurlu olsun. Çok memnunuz, mutluyuz bugün, neşe içerisindeyiz." dedi. Vatandaşlardan Muzaffer Yılmaz da Derecik'in yıllardır terörle mücadele eden bir yer olduğuna vurgu yaparak, "Beldemizin ilçe olması bizleri çok mutlu etti. Bugün de Sayın Kaymakamımızın gelmesi bizleri gururlandırdı. Allah hayırlı etsin inşallah. Kaymakamımızı coşku ile karşıladık, kurban kestik.'' diye konuştu. Sabir Erk de beldenin ilçe olması ve kaymakamın gelişinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Bize bu şansı tanıyanlara şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.