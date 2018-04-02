Derecik halkı 25 yıl sonra evlerine döndüler

-öğrencilerden kahrolsun pkk sloganlar

-tümen komutanı tokel vatandaşları konuşması

-şenlik alanında görüntüler

-Kürtçe müzik eşliğinde gençler halay çekmesi

-Nihan şin'le röportaj

-kemal kaya'la röportaj

-Karadeniz türküsü okuyana kız çocuğu

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( HAKKARİ )- Derecik halkı artık huzur içinde köyde şenlik yapıyor HAKKARİ



- Hakkari’nin Derecik Beldesine bağlı 1994 yılında terör olayları nedeniyle boşaltılan Balkaya eteklerinde bulunan Koçyiğit köyüne köye dönüş şenliği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaylaları vatandaşlara açılması konusunda verdiği talimatın ilk meyveleri Hakkari'de verilmeye başlandı. Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve AK Parti Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya öncülüğünde 25 yıldır PKK’dan dolayı boşatılan köyde dönüş şenliği gerçekleştirildi.

Güvenlik güçleri tarafından terörden temizlenen Koçyiğit köyü ve Silo yaylasına çıkan Derecik halkı, köy ve yaylalara çıkmanın sevincini yaşadılar. Sabah saatlerinde Derecik Belediyesi önünde toplanan aralarında Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve Derecik Belediye Başkan Ekrem Çetinkaya’nın bulunduğu yüzlerce kişi, 14 kilometre yürüyerek PKK’lılardan temizlenen Koçyiğit ve Silo yaylasına çıktı. Yürüyüşe katılan vatandaşlara ise Yüksekovalı dağcılarda eşlik etti. Köy meydanında toplan öğrenciler dev Türk bayrağını açarak Kahrolsun PKK, şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlar attı. Silo yaylasında kamp kuran vatandaşlara Belediye tarafından öğle yemeği dağıtıldı. AK Partili Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, “Ülkemizde huzur sağlandığı takdirde tarım ve hayvancılık için oldukça elverişli olan Koçyiğıt köyünün halkı artık bu köyün yaylası olarak kullanarak yaz mevsimlerinde evlerini taşımaları bekliyor” dedi.

Nihan Şin isimli vatandaş ise, “Çok mutluyuz doğduğumdan beri ilk defa köye geldik. Doğduğumdan beri hep açı çektim. Şimdi çok huzurluyum çocuklarımızı doğduğumuz köye getirdim ondan dolayı çok mutluyuz. Teröristlerden dolayı evlerimizi köyümüzü bırak gittik. Ben küçük yaşta iken annem PKK’lar tarafından öldürüldü. Ben daha 15 günlükken annemi kaybettim annesiz ne olduğunu iyi biliyorum. Şimdi iyiyim annemin yüzünü göremedim. 25 yıl aradan sonra tekrar köye dönmenin sevincini yaşıyorum. Buralar teröristlerden arındıktan sonra ilk defa bugün gelebildik. İnşallah böyle huzurlu bir ortam olur çok mutluyuz Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

Kemal Kaya isimli vatandaş ise, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin onların sayesinde inşallah köylerimize geri döneceğiz. Terör nedeniyle köyümüze gelemiyorduk. PKK’lılar nedeniyle devletimiz bizi köyden alıp merkeze getirdi. Şimdi köyümüzü terörden arındıktan sonra tekrar köyümüze şenlik havasında ilk kez geri dönmemin mutluluğunu yaşıyoruz. Devlet güvenliği sağlarsa tekrardan köyümüzde yaşamak istiyoruz" dedi.



