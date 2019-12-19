Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Dere yatağından gelen çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi

Dere yatağından gelen çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi

Ekiplerden görüntü

Bebek Polis Bebek Cesedi Madde Bağımlısı Dere Yatağı 

-Ekiplerin aramaları
-Dere yatağından görüntü
-Muhtarın konuşması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da bir dere yatağından gelen kadın çığlıkları ekipleri alarma geçirdi. Ekipler, saatlerce dere yatağında, ‘Sesimi duyan var mı’ diye bağırarak arama yaptı.Edinilen bilgilere göre, Alitaşı Mahallesi Çırçır Deresi'nde zifiri karanlık içerisinde kadın çığlığı duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, AFAD ve 112 ekipleri sevk edildi. Ellerinde el fenerleriyle dere yatağını didik didik arayan ekipler, defalarca ‘Sesimi duyan var mı’ şeklinde çağrıda bulundu. Olay yerine gelen Mahalle Muhtarı Mustafa İlik, dere yatağının madde bağımlısı kişiler tarafından sürekli kullanıldığını, bir kaç yıl önce dere yatağında bir bebek cesedinin bulunduğunu, dere yatağının kısa süre içerisinde kapatılması gerektiğini vurguladı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramaların sonucunda dere yatağında kimseyle karşılaşılmadı. Olay sonrasında aramalarını tamamlayan ekipler, olay yerinden ayrıldı.Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı