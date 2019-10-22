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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı - GİRESUN

Dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldı - GİRESUN

- Dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği - Köpeğin dereden çıkartılma anı Giresun 'da dere yatağında mahsur kalan sokak köpeği kurtarıldıGİRESUN (AA) - Giresun 'un Görele ilçesinde, dere yatağında mahsur kalan sokak köpeğini, itfaiye ekipleri kurtardı.İlçede etkili olan şiddetli yağış sonucu merkezden geçen Çanakçı Deresi'nin de debisi yükseldi.Derenin üzerinden geçen Görele köprüsü altındaki toprak birikintisinde mahsur kalmış ve suyun akışından dolayı hareket edemeyen sokak köpeği gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Beline bağladığı halatla suyu geçen Görele Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, köpeğe ulaştı.Boynuna geçirilen özel alet yardımıyla dereden çıkarılan köpek, tedavisi için Görele Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evine götürüldü.

Sokak Köpeği Köpek Bild Şiddetli Yağış Dere Yatağı 

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