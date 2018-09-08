Dere yatağına düşen genç, vinç yardımıyla kurtarıldı

-İtfaiye acil kurtarma araçlarının gelişi

-Kurtarma ekibinin indirilmesi

-Yaralı gencin taşınmaya hazır hale getirilmesi

-Yaralı gencin vinç yardımıyla yukarı çekilmesi

-112 acil servis ilk müdahalesi ve ambulansa taşınma

-Ambulansın gidişi



( ANTALYA -ÖZEL)- 6 metre yüksekten düşen gencin bacağı kırıldı ANTALYA



- Antalya'nın Kemer ilçesinde dere kenarındaki duvar üzerinde oturan genç, 6 metre yükseklikten kuru dere yatağına düşerek yaralandı. Bacağı kırılan genç, itfaiye tarafından kurtarıldı. Olay, Antalya’nın Kemer İlçesine bağlı Kuzdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ağva Deresi’nin kenarındaki istinat duvarında bir arkadaşıyla birlikte oturmakta olan Ali Parlak (25), dengesini kaybederek kuru dere yatağındaki taşlık zemine düştü. 6 metre yükseklikten düşen genç adamın bacağı ayak bileğine yakın noktadan kırıldı ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Ali Parlak, polis ve itfaiyeciler tarafından sedyeye bağlanarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı genç, olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü Ekibi olay yerine gittiğinde jandarma sorumluluk bölgesi olduğu ortaya çıkmasına rağmen ekip itfaiye ve ambulansın gelip kurtarma operasyonunu tamamlamasına kadar yaralının yanında durarak sakinleştirmeye çalıştı.

