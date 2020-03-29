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29 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - DÜZCE

Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - DÜZCE

- Dere yatağına devrilen otomobil - Ambulansların gidişi Düzce 'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Yukarı Yahyalar Mahallesi Kanal Yolu'nda seyreden 81 DN 808 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Vatandaşlar, otomobilde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişiye merdiven uzattı.Merdiven aracılığıyla dere yatağından çıkan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Dere yatağına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bild Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

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