Dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - DÜZCE
- Dere yatağına devrilen otomobil - Ambulansların gidişi Düzce 'de dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandıDÜZCE (AA) - Düzce 'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Yukarı Yahyalar Mahallesi Kanal Yolu'nda seyreden 81 DN 808 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Vatandaşlar, otomobilde bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 3 kişiye merdiven uzattı.Merdiven aracılığıyla dere yatağından çıkan yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Dere yatağına devrilen otomobil, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
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