Dere taştı okul bahçesi göle döndü Haberi

-Okuldan ve bahçeden görüntü

-Sudan görüntü

-İlçe merkezinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde aşırı yağan yağmur yağışından dolayı dere taşması sonucunda okul bahçesi göle döndü. Kahta ilçe merkezinde yağan şiddetli yağıştan dolayı ilçe merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolu kullanan vatandaşlar ile sürücüler zaman zaman zor anlar yaşarken ilçe merkezinde bulunan Sabahattin Zaim İlkokulu yakınlarında bulunan bir dereden taşan sular okul bahçesine doldu. Okul bahçesinin gölette dönmesi ile okul idaresi tarafından öğrenci velilerine öğrencilerin okuldan alınmasını istedi. Okula gelen öğrenci velileri okul çıkış saatinden önce çocuklarını alarak evlerine gitti. Okul bahçesindeki su daha sonra görevliler tarafından tahliye edildi. (HT-SD-

