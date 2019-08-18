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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Dere kenarında erkek cesedi bulunması - SAKARYA

Dere kenarında erkek cesedi bulunması - SAKARYA

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı - Afgan uyruklu 2 şüpheli adliyeye sevk edildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Taraklı ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Afgan uyruklu 2 kişi adliyeye götürüldü.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan F.A ve F.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, Geyve Adliyesine sevk edildi.Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.Taraklı ilçesinde 16 Ağustos'ta Göynük Deresi kenarında boynundan bıçaklanmış halde bulunan cesedin Afgan uyruklu Zamır Zazai'ye ait olduğu belirlenmiş, F.A. ve F.M. yolcu midibüsünde gözaltına alınmıştı.

Yolcu Midibüsü Karya Avcılık Trol 

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