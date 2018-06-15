Dere kenarında 15 gündür acı bekleyiş...Pantolonu ve cüzdanı bulunan şahıs Ankara’dan gelen JAK timleri devreye girdi İzle

-Aileden görüntü

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( TRABZON -HD)- Aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Üçel Öztürk’ü arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor- Dere kenarında pantolonu ve cüzdanı bulunan Üçel için Ankara’dan gelen JAK timleri devreye girdi- Üçel Öztürk’ün eşi Sevilay Öztürk: “Cenazesini almak istiyoruz” TRABZON



- Trabzon'un Maçka ilçesinde aracıyla uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan Üçel Öztürk’ü arama çalışmaları 15 gündür devam ediyor. Dere kenarında pantolonu ve cüzdanı bulunan Üçel için Ankara’dan gelen JAK timleri devreye girdi. Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı yolunda 1 Haziran tarihinde meydana gelen kazada 61 VL 595 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Üçel Öztürk (53), direksiyon hakimiyetini kaybederek Maçka Deresi'ne uçmuştu. Kazada akıntıya kapılarak derede kaybolduğu belirtilen Öztürk için arama çalışmaları başlatılmasına rağmen 15 gündür pantolon ve cüzdan dışında herhangi bir ize rastlanmadı. AFAD ve UMKE ekiplerinin yükselen su seviyesi nedeniyle derede arama çalışmalarının yetersiz kalması üzerine Ankara’dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi çağrıldı. Önceki gün Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAK timi bölgeye gelerek arama çalışmalarına başladı.

Dere kenarında 15 gündür acı bekleyişleri süren Üçel Öztürk’ün yakınları JAK timlerinden gelecek iyi haberi bekliyor. Bayrama buruk bir şekilde girdiklerini belirten Üçel Öztürk’ün eşi Sevilay Öztürk, eşinin dere kenarından pantolonunun bulunmasının ardından çalışmaların hızlandığını dile getirdi. 15 gündür dereye baktıklarını söyleyen Öztürk, “Çalışmaya katılan ekipler bizim gibi kenardan baktı. Deredeki su seviyesinin yükselmesiyle nedeniyle dereye girilemedi. Geçtiğimiz günlerde eşimin pantolonu bulundu. Bunun üzerine Ankara’dan JAK timleri geldi. Önceki gün itibariyle çalışmaları hızlandırdılar. Dere üzerinde bir çalışma yapıyorlar ama henüz pantolondan başka bir şeye rastlayamadılar. 15 gündür bu derelere bakıyoruz” dedi.

“Cenazesini almak istiyoruz” Eşinin arabayı uçuruma atarak kaçtığının iddia edildiğini vurgulayan Öztürk, “Sağ olduğundan ümidimiz yok ama cenazesini almak istiyoruz. Eşimin arabayı uçuruma atarak kaçtığı iddia edildi. Ben 20 senelik eşimin yok öyle bir şey. Ben sürekli söylüyorum bu adam dereye düştü. Bu iddialar nedeniyle arama çalışmalarına JAK ekipleri katılamadı. Eşim sürekli buraya gelirdi. Ramazan’dan öncede beraber gidip çay içmiştik. Her zaman söylerdim yukarılarda ne işimiz var gel biraz da denize gidelim o yok ben buraları seviyorum diyordu. Benim buraya geldiğinden haberim yoktu. En son oğlumu aradı ben aşağıya geliyorum beni ilçe merkezinde bekle dedi.

Gelmeyince anladık başına bir iş gelmiştir diye. JAK ekipleri eşimi arıyorlar ümidimiz var inşallah bulanacak” ifadelerini kullandı.

