Derbent’te küçükbaş hayvan desteği Haberi

-Koyunlardan detay

-Hamdi Acar'ın konuşması

-Cihan Uzun'un konuşması

-Genel ve detay



( KONYA ) KONYA



- Konya’nın Derbent ilçesinde yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği sağlandı. Konya Ovası Projesi kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Derbent Belediyesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Derbent’teki yetiştiriciler için yeni bir proje hazırlandı. Projeyle ilçede geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlara ücretsiz olarak küçükbaş hayvan verildi.

Böylece ilçenin koşullarına uygun olarak yeni ırkların yetişmesine katkı sağlanacak. Ayrıca ilçedeki hayvancılık üretiminin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Derbent’in kısa bir süre içerisinde hayvancılıkta da söz sahibi bir ilçe konumuna geleceğini ifade eden Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü yetiştiricilerimizin kalkınması için güzel bir projeye imza attı. Sivas Kangal cinsi koçlar vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu projeyle birlikte ilçedeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemli bir yere gelecek. İlçemizin koşullarına uygun olarak küçükbaşlar yetişecek. 120 ila 150 kg arasında koyunlar yetiştirebilecek. Bu koyunların artmasıyla birlikte Derbent, kısa zamanda hayvancılıkta da gelişim gösterecek. Dağıtılan cinsteki küçükbaş hayvanların daha çok süt verdiğini ve daha çok etlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bir nevi vatandaşlarımızı böylece hayvancılık sektörüne teşvik ediyoruz” dedi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cihan Uzun ise, “Konya Ovası Projeleri kapsamında ilçede Pirit cinsi koyunların yerini Sivas Kangal cinsi koyunlar alacak. Bu koyunlar daha çok süt veriyor ve daha çok et üretimi sağlıyor. İlçemizin iklim ve coğrafi şartlarına da uygun olduğunu dile getirebiliriz. Bu koçları dağıtarak Derbent’te bu cinsin daha da yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

