Deralıların Ürdün sınırına göçü devam ediyor - DERA Haberi
- Suriye - Ürdün sınırındaki Dera lıların göç etmesinden detay görüntüler - Ailesiyle Dera 'dan sınır hattına kaçan Ebu Muhammed ile röportaj - Kısmi görme engelli Ammar el - Hımeyden ile röportaj - Suriye - Ürdün sınırındaki Ürdün askerlerinin görüntülenmesiDERA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera iline yönelik şiddetli saldırılarından kaçan binlerce sivilin Ürdün sınırına göçü sürüyor.Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da Dera iline geniş kapsamlı başlattıkları askeri operasyonun ardından sivillerin ülkenin güneyindeki Ürdün sınırına göçü gün geçtikçe artıyor.Şiddetli saldırılardan kaçan en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kalırken, son 10 günde saldırılarda en az 97 sivil yaşamını yitirdi.Rejim güçlerinin saldırılarından kaçan çoğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan kalabalık, ülkenin güneyinde Ürdün sınırında bekliyor ancak Amman yönetimi bu grupların Ürdün'e geçişlerine izin vermiyor. Dera lılar, sınır hattındaki tarlalarda barınacak çadırların olmaması nedeniyle kavurucu yaz sıcaklarında büyük zorluk yaşıyor.Uzanacak bir yardım eli bekleyen Dera lılar, Ürdün'e geçmek istediklerini belirtiyor. Dera 'daki AA muhabirleri, sınır hattında yaşanan insani krizi görüntüledi.Ailesiyle Dera 'dan sınır hattına kaçan Ebu Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günler geçirdiklerini, bir an evvel Ürdün'e geçmek istedikleri ifade etti. Ebu Muhammed, Kral 2. Abdullah'a ve Ürdün halkına seslenerek, "Kimse evini kolay kolay terk etmez. Ancak Dera 'daki zor şartlardan dolayı buraya geldik. Tek isteğimiz buradaki kadınları ve çocukları içeri alsınlar." şeklinde konuştu.