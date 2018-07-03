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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Dera’dan Kaçan Muhalifler Golan Tepeleri Dışında Kamp Kurdu Haberi

- Dera’dan Kaçan Muhalifler Golan Tepeleri Dışında Kamp Kurdu Haberi

Mülteci kadınların kendilerine yardım etme çağrısının görüntüleri

( HALEP ) - Dera’dan kaçan muhalifler Golan tepeleri dışında kamp kurdu HALEP

Muhalifler Yardım Kampanyası Basın Toplantısı Toplantı İnsani Yardım 


- Suriye rejiminin bombardıman altında tuttuğu Dera’dan kaçan rejim muhaliflerinin aileleri, Suriye’nin Ürdün sınırında yığıldı. Muhalif güçleri ailelerinin Suriye’nin İsrail sınırındaki Golan tepelerinin sınır çitlerinin dışında kamp kurunca İsrail buraya takviye güçler gönderdi. Rusya ve Suriye rejim güçlerinin İsrail sınırını bombalamaya cesaret edemeyeceği için Dera’da kaçan ailelerin buraya geldikleri iddia edildi. Dera’dan kaçan aileler sınırdan içeri alınmalarını ve yaşamak istediklerini kendilerine yardım edilmesini istiyor. Ürdün’de bakabileceklerinden daha fazla mülteci bulunduğunu artık mülteci alamayacaklarını söyleyince Ürdün halkı mültecileri yardım kampanyası başlattı. İsrail Güvenlik güçlerinden bir asker, burada kimsenin sınırı zorladığını görmediklerini, çitlerin yakınında derme çatma barınaklar kurduklarını söyledi.

Dera’dan kaçanların daha fazla ileri yaklaşmadıklarını çünkü sınır çitlerinin yakınında mayın döşenmiş olduğunu bildiklerini söyledi.

Suriye rejim güçlerinin, Rusya’nın yardımıyla Dera’nın güneybatı kesimini muhaliflerden almak için bölgeyi bombardıman altına alması sebebiyle 270 bini aşkın mültecinin Suriye’nin Ürdün sınırına ve İsrail sınırındaki Golan tepeleri yakınına geldikleri kaydedildi. İsrail Başbakanı Netenyahu, önceki gün yaptığı basın toplantısında İsrail sınırlarını koruyacaklarını, sınırdaki Suriyelilere insani yardım sağlayacaklarını ancak sınırların içine almayacaklarını söyledi.


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