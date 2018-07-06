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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Dera'dan göç edenlerin sayısı 350 bini aştı - DERA

Dera'dan göç edenlerin sayısı 350 bini aştı - DERA

- Göç eden Suriyelilerin kamplarından drone görüntüleriDERA/AZEZ/İDLİB - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera iline yönelik şiddetli saldırılarından kaçan sivillerin sayısı 350 bini geçti.Esed rejimi ve destekçilerinin 20 Haziran'da ülkenin güneybatısındaki Dera ilinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimleri ele geçirmek için başlattığı operasyon nedeniyle ülkenin güneyinde Ürdün ve İsrail sınırına göçler devam ediyor.AA muhabirine bilgi veren Dera sivil savunma kaynakları, Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Ürdün ve İsrail sınırına gelen Suriyelilerin sayısının 350 bini aştığını bildirdi.Evlerini terk etmek zorunda kalan ve Ürdün'e geçmek isteyen Dera lı siviller, sınır hattı yakınlarında barınma imkanı arıyor.Göç eden sivillerin büyük kısmı başlarını sokacak bir çadır dahi bulamıyor.Çoğunluğu kadın ve çocuk yüz binlerce sivil, temiz su kaynaklarından yoksun yaşıyor.Sınır hattında 45 dereceye varan aşırı sıcak ve çöl rüzgarları da sığınmacıların içinde bulunduğu koşulları zorlaştırıyor. - AA havadan görüntüledi Dera 'da rejimin saldırılarından kaçarak kurdukları çadırlardan yaşam mücadelesi veren sivilleri, AA havadan görüntüledi.Görüntüler, kurak çorak bir alanda derme çatma kurulan yüzlerce çadırı gözler önüne seriyor. Dera ’dan göç eden siviller, yardım kuruluşlarından destek bekliyor.

Yaşam Mücadelesi Sığınmacı Sığınmacılar Sığınma Sivil Savunma 

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