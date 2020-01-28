Depremzedelerin yaraları sarılıyor Haberi

-Ahırlardan görüntüler

-bakanın açıklamaları



( ELAZIĞ )- Hayvanları telef olan üreticilere hayvan ve yem desteği başladı ELAZIĞ



- Elazığ’da yaşanan deprem sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı bölgedeki vatandaşlara destek olmak adına çalışmalara başladı.

Deprem sonrası yapılan ilk incelemelerde, Elazığ ve Malatya’da yıkılan hayvan barınakları ve telef olan hayvan sayıları belirlendi. Elazığ Merkez ve Köyleri, Sivrice İlçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil İlçesi merkez ve köylerinde depremde, toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi. Malatya’da ise, Doğanyol Merkez ve köyleri, Battalgazi Merkez ve köyleri, Kale İlçesi ve köyleri ile Pütürge Merkez ve köylerinde 414 ahırda hasar olduğu ve 65 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 Arılı kovanın telef olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, vatandaşların, telef olan hayvan sayısı kadar yapılan hayvan yardımlarının yanı sıra, çadır hayvan barınağı ve yem desteği de verilmeye başlandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yardımların ilk etabının dağıtıldığını belirtti.

Bakan Pakdemirli, ‘‘Depremde, Elazığ ve Malatya’da telef olan hayvan sayısını, ahır ve ağıl sayısını belirledik. Bakanlık olarak vatandaşlarımıza, telef olan hayvan sayısı kadar telafi hayvan yardımı, çadır hayvan barınağı ve yem desteği vermek üzere harekete geçtik. Hayvan çadır desteği olarak TARSİM’den Malatya’ya 150 adet, Elazığ’a da 200 adet ahır hayvan çadırı ve TARSİM Tanıtım Bütçesinden Malatya’ya 400 Bin TL, Elazığ’a da 500 bin TL gönderdik. Yine dün, ilk etapta 130 küçükbaş ile 30 büyükbaş hayvan ve 1 kamyon kaba yem, bir kamyon da kesif yem desteğini Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ulaştırdık. Tabi maddi ve manevi yardımlarımızın sürmekte olduğunu da bir kere daha aziz vatandaşlarımıza buradan duyurmuş olayım’’ dedi.

Elâzığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan da yardımların dağıtımı öncesi yaptığı açıklamada, Pakdemirli’nin talimatları doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatifinden 50 ton kesif ve TİGEM'den de 10 ton kaba yem geldiğini ifade etti.

Karahan, ayrıca TİGEM'in Erzurum ve Şanlıurfa'dan 51 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvanı deprem bölgesine gönderdiğini de belirtti.

Depremin merkez üssü olan Elazığ’da ilk etapta 3 hayvan çadırı kurulurken, 110 küçükbaş hayvanın hepsi teslim edildi. Elazığ’da aynı zamanda, 35 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılırken bugün itibariyle kalan hayvanların da dağıtımının tamamlanması planlanıyor. Hayvanların yanı sıra, depremzede üreticilerimize 50 ton kesif yem ve 1 kamyon kaba yem de dağıtıldı. Aynı şekilde Malatya’da da telef olan 21 küçükbaş hayvanın hepsi dağıtılırken, büyükbaş hayvanların dağıtımı da devam ediyor.



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