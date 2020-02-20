Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Depremzedelere yönelik psikososyal eğitim sürüyor İzle

Depremzedelere yönelik psikososyal eğitim sürüyor İzle

-Çadırlarda depremzelere psiko destek verilmesi

Depremzede Psikoloji Ocaklar Sağlık Ocağı Çadır Kent 

--sağlık ocağında depremzelere destek verilmesi
--Genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olan ve yıkımları devam eden mahallelerde vatandaşlara psikososyal eğitim verilmeye devam ediyor. 24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğünde meydan gelen deprem nedeniyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il genelinde çadır kentlerde ve sağlık ocaklarında psikososyal destek veriliyor. Belirli programlar dahilinde grup ve bireysel şeklinde verilen destek eğitimleri yıkım devam eden mahallelerde depremzedelerin bir travma daha yaşamamaları nedeniyle yoğun olarak sürdürülüyor. Depremin ilk anında itibaren çadır alanları oluşturulduğunu ifade eden Bakanlığa bağlı PSD Elazığ Saha Koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, “PSD bürolarımız buralarda aktif bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Bu bölge için bugün burada ayrı bir çalışma yapıyoruz. 3 alanda psikososyal eğitimler düzenliyoruz. Bir yandan çadırda yaşama devam ederken bir yandan da bölgede yıkımlar devam ediyor. Vatandaşlarımızın ikinci bir travma yaşamamaları için onlar ile grup ve bireysel danışmanlık yapılıyor. Bir yandan da çocuklarımızın da bu süreçte etkilenmemesi için onlara yönelikte yoğun çalışmalarımızda devam ediyor” dedi.
Depremin ilk gününden beri burada olduklarını belirten depremzedelerden Ayşe Bozkurt, “Kızılay, AFAD, Polisler ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizler yalnız bırakmıyorlar. Bizler her konuda destek oluyorlar. Bizlere ve çocuklarımıza psikolojik eğitimler veriyorlar. Onların sayesinde biz düzeldik. Kızımla ben biraz panik atağız. Her zaman deprem olduğunu zannediyoruz. Moralimizi ve psikolojimiz düzeldi” diye konuştu.
(MHŞ-HİV-
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Vanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma GörüntüleriVanda Çığ Felaketinin Olduğu Bölgeden Arama Kurtarma Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı