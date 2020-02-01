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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu İzle

Depremzede yavru köpek sağlığına kavuşturuldu İzle

Klipten detaylar

Sosyal Medya Yavru Köpek Deprem Köpek Demirli 

-Bakanın paylaşımı

( ANKARA )- Bakan Pakdemirli, yavru köpeğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ANKARA

- Malatya’da deprem enkazından yaralı olarak kurtarılan yavru köpeği veteriner hekimler tedavi etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yavru köpeğin sağlığına kavuştuğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı Malatya’da deprem enkazında kalan yavru köpek uygulanan tedavi sonrasına sağlığına kavuştu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Malatya’da deprem enkazından altından kurtarılan minik dostumuzu veteriner hekimlerimiz tedavi etti’ notuyla sevimli köpeğin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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