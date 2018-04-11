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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Depremzede konutları için ilk adım atıldı Haberi

- Depremzede konutları için ilk adım atıldı Haberi

Hasar gören yapıların yıkılması

Depremzede Deprem Kalıcı Konutlar Temel Atma Töreni Yıkım Çalışmaları 

-Röportajar
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) Depremzede konutları için ilk adım atıldı- Depremde hasar gören yapılar yıkılıyor- Samsat'ta bin 139 kalıcı konut yapımına başlanıyor ADIYAMAN

- Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen depremde mağdur olan depremzedeler için kalıcı konut yapımına başlandı. Yaklaşık 13 ay önce Samsat ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla konteynırlarda yaşamlarını sürdüren depremzede vatandaşlar için konut yapımı çalışmaları kapsamında yüklenici firma yıkım çalışmalarına başlayarak, toplu yerde yapılacak konutların temel kazılarını gerçekleştirdi. Samsat ilçesinde meydana gelen deprem 5,5 şiddetindeki deprem sonrasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 2 bin 195 evde inceleme yapmış ve bunlardan ilçe merkezinde 651 ve köylerde 779 olmak üzere toplam bin 430 ev ağır hasarlı olarak tespit edilmişti. Depremin ilk gününde AFAD tarafından ilçe genelinde 2 bin 565 adet çadır dağıtılmış, peşinden bin 900 adet 21 metrekarelik, şofbenli, klimalı konteynırlar dağıtılmıştı. 696 sayılı KHK ile birlikte, Zorunlu Deprem Sigortası olmamasından dolayı konut yapılamayan Samsat'taki depremzedelere konut yapılması yolu açıldıktan sonra yıkım ve kalıcı konutların yapımına başlandı. Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, kalıcı konut yapımı başvurusu yapılarak durumu uygun olan Samsat ilçe merkezinde 518 adet, köylerde ise 621 adet olmak üzere toplam bin 139 adet kalıcı evin yapılacağını belirtti.
Sezik, "Geçen yıl 2 Mart tarihinde ilçemizde bir deprem meydana geldi. Depremin ilk gününden itibaren devletimiz, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için her türlü imkanını seferber etti. İlk etapta vatandaşlarımız çadırlarına, akabinde konteynerlere yerleştirildi. Bugün itibariyle de kalıcı konutlarına yerleştirilmesi için yıkım çalışması başlattık, temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Sekiz ayın sonunda da vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına yerleştireceğiz inşallah" diye konuştu.

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