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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Depremzede çocuklar için etkinlik İzle

Depremzede çocuklar için etkinlik İzle

Jandarmanın etkinlik görüntüsü

Depremzede Jandarma Depremzede Çocuklar Deprem Çadırkent 

-Çocuklar
-genel

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da çadırkentlerde yaşayan depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenerek sosyal destek sağlanmaya devam ediyor. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından çadırkentlere yerleştirilen depremzedeler yaşamlarını tüm zorluklara rağmen sürdürüyor. En çok çocukların etkilendiği deprem nedeniyle, tüm kurumların devrede olduğu gibi jandarma ve belediye ekipleri de onları yalnız bırakmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesi'nde çadırkentlerden birinin bulunduğu Kültürpark'a kurulan tiyatro sahnesinde Karagöz-Hacivat gösterisi yapılarak depremzede çocuklarının eğlenceli vakit geçirilmesi sağlanıyor. Jandarmanın kadın personelleri de anne şefkati ile çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla çeşitli oyunlar oynayıp, boyamalara gerçekleştirerek deprem korkularını yenmelerine katkı sunuyor.
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