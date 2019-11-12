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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Depremin izleri fotoğraf karelerinde - DÜZCE

Depremin izleri fotoğraf karelerinde - DÜZCE

- Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan görüntüler - Sergiden detaylar - Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın oğlu Arif Kıdıman'la röportajDÜZCE (AA) - Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, felaketin 20. yılında o dönem yaşananları gözler önüne seriyor.

Deprem Felaket 

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