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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Depremin izleri fotoğraf karelerinde - DÜZCE

Depremin izleri fotoğraf karelerinde - DÜZCE

- Sergiden görüntüler - Arif Kıdıman'ın açıklamasıDepremin izleri fotoğraf karelerinde - Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı - Oğlu Arif Kıdıman: - "Amacımız acıları tazelemek değil, geleceğe ışık tutmak çünkü depremler hayatımızda hep olacak. Farklı bir nesil yetişiyor, onlara ışık tutma hedefindeyiz"DÜZCE (AA) - Merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi izlenime sunuldu.Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen sergide, merhum gazeteci Mehmet Kıdıman'ın çektiği fotoğraf ve gazete kupürleri yer alıyor.Serginin açılışı, merhum gazetecinin oğulları Ali ve Arif Kıdıman ile vatandaşlar tarafından yapıldı.Arif Kıdıman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının depremlerde çektiği fotoğrafların ve biriktirdiği gazete kupürlerinin her yıl sergilediğini söyledi.

Depremin unutulmaması gerektiğini belirten Kıdıman, "Amacımız acıları tazelemek değil, geleceğe ışık tutmak çünkü depremler hayatımızda hep olacak. Farklı bir nesil yetişiyor, onlara ışık tutma hedefindeyiz. Ömrümüz ve gücümüz yettiği sürece bu sergiyi 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinin yıl dönümlerinde açacağız. Bu sergi babamızdan bize mirastır, onu her zaman yaşatacağız." diye konuştu.

Deprem Muhabir 

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