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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü

Depremin vurduğu mahallenin yoluna çığ düştü

iş makinesinin çalışması

İş Makinesi Deprem İran 

-çığın düştüğü bölgeden görüntü

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde depremin vurduğu Esenyamaç Mahallesi’nin yoluna çığ düştü.Geçtiğimiz hafta merkez üssü İran olan 5.9 şiddetindeki depremde can ve mal kayıpları yaşayan Başkale’de yaralar hızla sarılıyor. Depremde hasar gören Esenyamaç Mahallesi’nin yoluna ise sabah saatlerinde çığ düştü. Çığın ardından Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun açılması için çalışmalara başladı.
Bir dozer ve bir ekskavatörün uzun uğraşları sonucunda temizlenen yol, yeni bir çığ tehlikesi olmadığı için ulaşıma tekrar açıldı.Mahalle yolu yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık bir hafta önce ulaşıma kapatılmıştı.
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