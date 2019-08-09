Depremin vurduğu Bozkurt’ta hayat normale dönmeye başladı

-Alışveriş yapanlardan detay

-Vatandaşlardan röportaj



( DENİZLİ )- Deprem felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta hayat normalleşmeye başladı DENİZLİ



- Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok vatandaşın ilk geceyi çadırlarda geçirmesinin ardından ertesi gün depremin vurduğu bölgede hayat normale dönmeye başladı.

Bozkurt merkez üslü meydana gelen ve çevre ilçeleri de sarsan depremin ardından büyük bir panik yaşanırken, yaşadıkları korkuyu üstlerinden atamayan bir çok vatandaş depremin ilk gecesini çadırlarda geçirdi. Depremin ertesi günü ise hayatın yavaş yavaş normal seyrine dönmeye başladığı gözlemlendi. Depremin etkilediği mahallelerde bulunan vatandaşlar bugün ilçede kurulan semt pazarına giderek bayram alışverişi yaptı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının devam etmesinin yanı sıra vatandaşlar için hayat normal akışına dönmeye başladı.



