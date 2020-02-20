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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı

Depremin hasar verdiği okul, kontrollü olarak böyle yıkıldı

Binanın yıkım çalışması

Çökme Anı İş Makinesi Deprem Kamera Aski 

-İŞ makinesinin müdahalesi ile çöken bina
-İş makinesinin toz duman içinde kalması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'ın Baskil ilçesinde depremin ağır hasar verdiği okul kontrollü olarak yıkıldı. Okulun bir kısmının çökme anı kameraya saniye saniye yansıdı. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem merkez üssü Sivrice ile kent merkezi dışında bazı ilçeler de de ağır hasara yol açtı. Baskil ilçesin de de depremde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ağır hasar aldı. Ağır hasar alan okul dün itibariyle boşaltılıp, bugün kontrollü yıkım çalışması başlatıldı.İş makinesiyle müdahale edilen okulun bir bölümü çöktü. Binanı çökmesi ile birlikte iş makinesi toz duman içerisinde kaldı. Elazığ'da toplamda 17 okulun yıkımının yapılmasının planlandığı öğrenildi.
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