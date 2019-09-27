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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı Video

Depremin ertesi günü İstanbullular güne böyle uyandı Video

Parktan görüntü

Artçı Deprem Sarılar Deprem Kamera Polis Ekipleri 

-Vatandaşların toplanmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak, eşyalarını evlerine taşıdı. İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. Kimileri çadır kurarak içinde kalırken, kimileri ise battaniyelere sarılarak çimlerin üzerinde uyudu. Devriye gezen polis ekipleri ise sürekli olarak vatandaşlara anonslar yaparak, şüpheli kişileri bildirmelerini ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Geceyi parkta geçiren vatandaşlar günün ilk ışıklarıyla birlikte uyandı. Battaniyelerini toplayan ailelerden bazıları eşyalarını evlerine götürürken, bazıları ise parkta oturmaya devam ediyor. Depremin ertesi günü parklarda uyanan vatandaşlar ise kameralara yansıdı.
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