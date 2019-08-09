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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Depremin ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Depremin ardından vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Çadırlardan görüntü

Deprem Hasar Tespit 

-Vatandaşların çadır önlerinden görüntüsü
-Çalışma yapan ekiplerden görüntü
-Çorba ikramından görüntü
-Vatandaş röp.
-Çocukların yemek yemelerinden görüntü

( DENİZLİ )- Depremde evleri hasar gören ve deprem korkusunu yaşayan bir çok vatandaş gece çadırlarda kaldı DENİZLİ

- Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bir çok vatandaş ilk geceyi çadırlarda geçirdi. Bozkurt merkez üslü meydana gelen ve Çardak ile baklan ilçelerini de etkileyen depremin ardından büyük bir panik yaşanırken, yaşadıkları korkuyu üstlerinden atamayan bir çok vatandaş depremin ilk gecesini dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Çadırlarda kalanlar arasında evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarda bulunuyor. Depremin ardından bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı ekipleri bölgeye gelerek çadırlar kurdu. Bölgede ilk etapta 400’e yakın çadırın kurulduğu kaydedildi. Artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede bir çok vatandaş geceyi çadırlarda geçirdi. Vatandaşlar depremi korkusunu halen yaşadıklarını ve büyük bir panik yaşadıklarını dile getirdiler. Günün ilk ışıkları ile beraber çadırların kurulduğu bölgelere gelen Türk Kızılayı ise vatandaşlara kahvaltı olarak çorba ikramında bulundu. Öte yandan, bölgede başlatılan hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.
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