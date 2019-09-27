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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Depremin ardından öğrenciler okullarına döndü

Depremin ardından öğrenciler okullarına döndü

Okula gelen öğrenciler

Artçı Deprem Deprem Toplantı Öğrenciler Deprem Anı 

-Öğrencilerle röp
-Velilerle röp
-Detaylar

( İSTANBUL )- Eğitime devam kararının ardından öğrenciler okullarına gitti İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti. İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Sabah erken saatlerinde kalkarak eşyalarını toplayıp evlerine geçen aileler, çocuklarını hazırlayıp okula gönderdi. Okula gelen bazı öğrenciler deprem anında korktuklarını söylerken bazı öğrenciler ise deprem anında korkmadıklarını dile getirdiler. Okulların açık olmasından memnun olduklarını dile getiren öğrenciler, okulların daha güvenli olduklarını kaydettiler.
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