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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Depremin ardından 20 yıl geçit ama acısı hala taze Haberi

Depremin ardından 20 yıl geçit ama acısı hala taze Haberi

-Deprem şehitleri anıtından görüntü

Depremzede Anma Töreni Mezarlık Ziyareti Kahvehane Milli Maç 

--Depremde yakınlarını kaybedenlerin mezarlıkta kabirlerin başında dua okumaları
--Yasin Akbaş ile röp.
--Nilgün Aydın ile röp.
--Genel ve detay
--Arşiv-

( DÜZCE )- Düzce depreminin 20. yıldönümünde deprem şehitliği doldu taştı- Yakınlarının mezarı başında dua eden vatandaşlar: "Acımız çok büyük anlatılamaz, unutulmuyor" DÜZCE

- 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle Kaynaşlı’da düzenlenen anma törenlerinin ardından depremde yakınlarını kaybedenler mezarlıklara akın ettiler. Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde yaşanan yıkım sonrasında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı. Depremin 19. yıl dönümünde depremin merkez üssü olan Kaynaşlı'da anma töreni düzenlendi.
Depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte hayatını kaybedenlerin yakınları, kayıpları için dualar ettiler. İlçe meydanında deprem şehitleri için okunan mevlidin ardından depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı mezarlığına akın ettiler. Yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua eden depremzedeler, acılarının hala taze olduğunu dile getirdiler. Yaşanan depremde babasını ve ağabeyini kaybeden Yasin Akbaş, mezarlığa her gelişinde psikolojisinin bozulduğunu belirterek; “99 depreminde ağabeyimiz ve babamı kaybettim. Biz unutamadık. Psikolojik olarak kötüye gittik. Her mezarlığa geldiğimizde psikolojim daha da bozuluyor. Ben meydandaydım, baban kahvehanedeydi, ağabeyim kömürcüdeydi, arkadaşının yanında orada kaybettim. Ben o zaman 15 - 16 yaşlarındaydım. Milli maçı izlemek için arkadaşlarının yanına giden oğlunu çöken binanın enkazında yitiren Anne Nilgün Aydın ise; Oğlumu kaybettim. Unutulmuyorlar. Acıları geçer mi? Bir deprem olduğu zaman aynı şeyleri yeniden yaşıyoruz. Oğlum milli maç vardı, arkadaşları ile onu izlemeye gitti. Orada kaybettik” dedi.
Depremde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyaretinin ardından evlerinin yolunu tuttu.
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