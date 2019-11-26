-deprem anı

-detay



(TİRAN) - Depremi hisseden kedi böyle kaçtı TİRAN



- Arnavutluk’ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı. Arnavutluk’ta bir kedi depremden saniyeler önce kaçtı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kedinin koşarak binadan çıkmasıyla hayvanların depremi saniyeler öncesinden hissettikleri yönünde öne sürülen teorileri doğrular nitelikte. Depremin şiddeti ile bina beşik gibi sallandı.



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