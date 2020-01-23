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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Depreme Kıraathane'de böyle yakalandılar İzle

Depreme Kıraathane'de böyle yakalandılar İzle

Deprem anı

( AYDIN ) AYDIN

Deprem Akalan Gesi Kıraathane Kayacık 


- Ege Bölgesi’nde öğleden sonra saat 22:28’ye kadar 17 ayrı deprem meydana geldi. Genellikle Manisa merkezli olarak meydana gelen depremler Aydın’da da hissedildi. Bu arada Aydın’da iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22:20’de Manisa Akhisar merkezli 4,4 şiddetinde 22:15 şiddetinde 22:5’te de 5,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Her iki deprem Aydın’da da hissedilirken özellikle yüksek binalarda deprem daha şiddetli hissedildi. Bu arada Aydın Efeler ilçe merkezinde de akşam saatlerinde 19:49 Efeler Emirdoğan mahallesinde 3,5 şiddetinde, 20:11’de yine Efeler ilçesine bağlı Yukarıkayacık mahallesinde 1,2 şidetinde, 20:33 ve 21:38’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi. Aydın Umurlu mahallesindeki bir kıraathanede depreme yakalananlar sarsıntıyı hissedince böyle kaçtı
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