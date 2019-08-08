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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Depreme dükkanında yakalandı...Esnafın deprem paniği kamerada

Depreme dükkanında yakalandı...Esnafın deprem paniği kamerada

güvenlik kamerası görüntüsü

( DENİZLİ ) DENİZLİ

Deprem Akalan Güvenlik Kamerası Deprem Paniği Cep Telefonu 


- Denizli’de meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi. Vatandaşın dükkanından can havliyle kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Denizli’nin Çal ilçesinde deprem sırasında dükkanında oturan vatandaş kendini sokağa attı. Koşarken cep telefonunu düşen vatandaş geri dönüp telefonu alarak sokağa çıktı. Korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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