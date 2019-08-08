Depreme dükkanında yakalandı...Esnafın deprem paniği kamerada



- Denizli’de meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi. Vatandaşın dükkanından can havliyle kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Denizli’nin Çal ilçesinde deprem sırasında dükkanında oturan vatandaş kendini sokağa attı. Koşarken cep telefonunu düşen vatandaş geri dönüp telefonu alarak sokağa çıktı. Korku dolu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

