Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulun yıkımına başlandı

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen okulun yıkımına başlandı

Okul yıkım çalışmaları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Deprem Kullar Yıkım Çalışmaları 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yapılan karot testleri sonucunda olası bir deprem durumunda risk altında bulunan okulların yıkım çalışması başladı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde depreme dayanıksız olduğu belirlenen Kızılpınar Atatürk İlkokulunun yıkım çalışmasına başlandı.Testlerde dayanıksız olduğu tespit edildiİlçede bulunan okullara karot testleri yapıldı. Yapılan testler sonucunda olası bir depremde risk altında bulunduğu tespit edilen Kızılpınar Atatürk İlkokulunda yıkım çalışması gerçekleştirildi.
Kaymakam Atilla Selami Abban, Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulunun yanı sıra Veliköy Mahallesi'ndeki bir okulun da depreme dayanıksız olması sebebiyle yıkım kararı alındığını söyledi.

Yeni okul yapılacakÖte yandan, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş de yıkılan okulların yerine yeni okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulunulduğunu belirtti.
Yıkım çalışmaları esnasında binanın taşıyıcı kolonlarının sadece 4 demirle inşa edildiği belirlenirken, kısa sürede yeni okul yapımı için çalışmaların başlayacağı ifade edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı