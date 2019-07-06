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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Depreme Canlı Yayında Yakalandılar İzle

- Depreme Canlı Yayında Yakalandılar İzle

deprem anı detay

( CALİFORNİA ) - Depreme canlı yayında yakalandılar CALİFORNİA

Canlı Yayın Deprem Akalan Deprem Anı 


- ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Canlı yayında depreme yakalanan sunucular zor anlar yaşadı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7.1 olarak açıkladı.
Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı.
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