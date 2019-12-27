Depreme canlı yayında yakalandı İzle

-Canlı yayında programı yapan görevli Rıfat Gökçe'nin konuşması



( MALATYA ) MALATYA



- Elazığ merkezli depremin hissedildiği Malatya’da bir yerel televizyonda sabah programını sunan Rıfat Gökçe, depreme canlı yayında yakalandı. Malatya da web üzerinden yayın yapan Bayrak TV’de sabah programını sunan Rıfat Gökçe depreme canlı yayında yakalandı. Sarsıntının olduğu anlarda yaşadığı panik ve korku hali kameralara yansıdı. Gökçe, deprem anında, “Şu anda ciddi bir sarsıntı oldu. Deprem oluyor. Biz de üst katta olduğumuz için sallantıyı ciddi hissettik. Sarsıntı geçer gibi oldu. Her halde geçti“ dedi.

Sarsıntı bitince ise Gökçe, "Yayın devam ediyor mu arkadaşlar" diyerek programa kaldığı yerden devam etti.



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