Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Depreme AVM’de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada

Depreme AVM’de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada

Akvaryum olan evden detay

Televizyon Alışveriş Deprem Akalan Kamera 

-Adamın alıveriş yapması detay
-AVM içerisi detay

( İSTANBUL )-Deprem evde bulunan akvaryum beşik gibi sallandı- Depreme alışveriş sırasında yakalandı-Deprem esnasında bir çocuğu alarak dışarı çıktı İSTANBUL

- İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Depremde evden bulunan bir akvaryumun beşik gibi sallandığı görüldü.
İstanbul bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bayrampaşa’da bir AVM’de yakalanan vatandaşlar deprem ile birlikte hızla dışarı çıktıları ve koşarak binadan uzaklaştıkları görülüyor. Bir başka görüntülerde ise yaşlı bir kişinin depreme bir markette alışveriş yaptığı sırada yakalanıyor. Depremin olması ile birlikte masada bulunan kasiyer ve yaşlı kişi hızlıca dışarı çıktığı görülüyor. Market sahibinin uzun süre dükkanına giremediği kameralara yansıyor. Bir de başka görüntüde ise evin içerisinde bulunan akvaryum ve televizyonun beşik gibi sallandığı görülüyor. Öte yandan bir kişinin deprem esnasında markette bulunan bir çocuğu alarak hızlıca dışarı çıktığı kameralara yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı