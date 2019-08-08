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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Depremde panikleyen kadın çocuğunu kucağına alıp böyle kaçtı

Depremde panikleyen kadın çocuğunu kucağına alıp böyle kaçtı

Güvenlik kamerası

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( BURDUR ) -Vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdı BURDUR

- Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi. Markette bulunan vatandaşların korkudan kaçışma anı güvenlik kameralarına an be an yansıdı. İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı. İlk olarak saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ardından Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Antalya, Isparta ve Burdur'da da hissedildi. Burdur'da hissedilen deprem vatandaşları panikletti. Sokakta bulunan vatandaşlar araçlarından inerek ve duraksayarak ne olduğunu anlamaya çalıştı, etraftaki binalara baktı. Tedirgin vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bir iş yerindeki güvenlik kameralarına vatandaşların panikle dışarı kaçışma anları an be an yansıdı.
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