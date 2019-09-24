Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Depremde okul boşaltıldı, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

Depremde okul boşaltıldı, o anlar kameraya böyle yansıdı Haberi

öğrencilerin tahliye edildiği anlar

Deprem Kamera Tatbikat Deprem Tatbikat Öğrenciler 

-detaylar

( İSTANBUL )- Depremde öğrencilerin tahliye edildiği anlar kamerada İSTANBUL

- İstanbul'da saat 11.00'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde okullar boşaltıldı. Deprem sırasında öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafında merkez üssünün Silivri açıkları olduğu duyurulan depremde panik yaşandı. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü depremde okullar da boşaltıldı. Kentteki bir okulda daha önce gerçekleştirilen deprem tatbikatları sayesinde öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. Öğrencilerin deprem sırasında binadan tahliye edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (ÖY-
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı