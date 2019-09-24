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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi

Depremde minik öğrenciler böyle tahliye edildi

güvenlik kamerası görüntüleri

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Güvenlik Kamerası Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- İstanbul'da yaşanan 4,6 büyüklüğündeki depremde anaokulu öğrencilerinin tahliye edildiği anlar kameralara yansıdı. İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Silivri açıkları olan depremde panik yaşandı. Çok sayıda okul deprem sırasında boşaltıldı. Bir anaokulunda deprem sırasında yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, minik öğrencilerin öğretmenleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildiği anlar yer alıyor.
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