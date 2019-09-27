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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada Haberi

Depremde kuşların yaşadığı panik kamerada Haberi

Kafesler ve kuşlar detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Anı 


- İstanbul’da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremde Petshop’da kafeslerde bulunan kuşların panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kafeslerin sallanması depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi. İstanbul’da dün yaşanan depremin şiddeti iş yerlerinde bulunan kameralar tarafından an ve an kaydedildi. Bugün paylaşılan bir görüntüde Petshop’da kafeslerde bulunan kuşların deprem sırasında yaşadığı panik kamaralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem anında kafeslerin büyük bir şiddet ile sarsıldığı ardından kuşların panik yaşadığı görülüyor. (EG-
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