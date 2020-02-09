Depremde her şeyini bırakıp kuşlarını kurtardı İzle

--kuşuna yem vermesi

--kuşu ile spor salonunda kalması

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından evi ağır hasar alan 3 çocuk annesi, geride her şeyini bırakarak muhabbet kuşlarını kurtardı. 24 Ocak meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde bir çok binada ağır ya da orta dereceli hasar oluştu. Depremde evleri hasar gören ya da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar, çadır kentlerin dışında spor salonunda da kalmaya başladı.

3 çocuk annesi 47 yaşındaki Türkan Murat'ta ağır hasar alan evinde çıkarken her şeyi geride bıraktı 2 muhabbet kuşunu alarak çıktı. Şuanda ailesi ve muhabbet kuşlarıyla evinin olduğu aynı mahallede bulunan kapalı spor salonunda ailesi ile kalmaya başladı.

Deprem anında kendilerini dışarı attıklarını belirten Türkan Murat, “Evin içerisinde yaşlı babaannem vardı. Tekrardan bir daha içeri girdik. Bizimle birlikte çıkamadı. Bizde nenemizi ve kuşumuzu çıkarmak için eve girdik. Tabi o acele ile kuşun yemini çıkarmadık. Kuş 2 gün yemsiz kaldı. Çarşıya da gidemedik. Kuş yem istercesine sesler çıkardı. Komşulardan yem bulduk. Bu hayvanlarda sevindi. Sonuçta onlarda can"dedi.

Evinin hasar aldığını aktaran Murta,"Spor salonunda kalıyoruz. Hiçbir eşya aklıma gelmedi. Sadece kuşumu aldım. Buda bir canlıdır. Orada ölürdü. Yaşayamazdı. Depremzede çocuklarda kuş ile zaman geçiriyorlar”ifadelerini kullandı. (MHŞ-HİV-



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