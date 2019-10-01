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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Depremde hasar gören okullar - İSTANBUL Haberi

Depremde hasar gören okullar - İSTANBUL Haberi

- Genel görüntüler - Öğrenciler ile röportajlar İstanbul ’da depremde hasar gören okullar - 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 10’u ağır, 19’u az olmak üzere hasar gören 29 okulun öğrencileri geçici okullarında eğitime başladıİSTANBUL (AA) - İstanbul ’daki depremin ardından ağır hasar gören okullardan Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencileri, geçici olarak Aliya İzzet Begoviç İlkokulu’nda eğitimlerine başladı.
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 10’u ağır, 19’u az olmak üzere 29 okulun hasar gördüğü belirlendi. Çalışmaların ardından, söz konusu okullarda eğitim öğretime devam edilemeyeceği ve öğrencilerin geçici olarak yakınlardaki okullarda eğitimlerini sürdürmesi kararı alındı.Hasarlı okullarda eğitim gören öğrenciler, bugün itibarıyla geçici okullarında eğitime başladı.
Depremde ağır hasar gördüğü belirlenen Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler, de bugün itibariyle Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nda eğitimlerine başladı.
Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi öğrencilerinden İrfan Aydın, şunları kaydetti:"Eski okulumuz bize ait olduğu için daha iyiydi. Burada da bir sene geçireceğiz, idare etmeye çalışacağız. Şimdi burada 9,10,11,12 sınıfları aynı anda giriyoruz. Eskisi gibi sabahçı öğlenci yok, sabah biz giriyoruz, öğlen ilkokullar giriyor. Bu yüzden bir karmaşa oluyor. İdare etmeye çalışıyoruz. Dersleri çok fazla etkilemese de bir miktar etkileyeceğini düşünüyorum. Diğer okulla arasındaki fark daha fazla yürümüş oluyorum, bu yüzden sabah daha erken çıkmam gerekiyor. Okulumuza dönmek istiyoruz, çünkü diğer okul bize ait. Öğrenciler hepsi arkadaşlarımız olduğu için yeni okulumuzda çok fazla yabancılık çekmiyoruz."

Deprem Osmanpaşa Kullar Öğrenciler 

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