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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Depremde ağır hasar gören 30 metrelik minare böyle yıkıldı

Depremde ağır hasar gören 30 metrelik minare böyle yıkıldı

İş makinesinin duvarı yıkması

İş Makinesi Deprem Gesi 

-İş makinesinin minareyi yıkma anı
-Yıkılan minarenin caminin üstüne çökmesi
-Kamyonlardan görüntü
-Yıkılan bölgeye su sıkılması

( DENİZLİ )- Minare caminin üstüne iş makinesi ile yıkıldı DENİZLİ

- Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören yaklaşık 80 yıllık bir cami ve minaresi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile yüksek risk oluşturduğu için iş makineleri ile yıkıldı. Bozkurt ilçesinde meydana gelen Çardak ve çevre ilçelerinde etkilendiği depremde çok sayıda yapı zarara gördü. Depremde ağır hasar alan yapılardan biriside Tutuluca Camii oldu. Yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe sahip olan camide ciddi oranda hasar meydana gelerek kullanılmaz konuma geldi. Deprem bölgesini ziyaret eden Bakan Kurum, depremin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen Tutluca Caminde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum incelemelerinde ardından beraberindeki yetkililere talimat vererek yüksek risk taşıdığı için cami ve minaresinin yıkılmasını söyledi.

Bunun üzerine harekete gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri ile Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler bölgeye gelerek yıkım çalışması başlattı. İş makineleri önce caminin istinat duvarlarını yıkarak yıkıma başladı.
Ardından iş makineleri yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrası yaklaşık 30 metre yüksekliğinde minareyi caminin üstüne yıktı. Yıkım esnasında büyük bir gürültü ve toz oluştu. Ekipler bir taraftan da yıkım yapılan yere su sıkarak toz kalkmasının önüne geçmeye çalıştı. Cami ve minaresi yaklaşık 2 saat sonrasında yıkıldı. Caminin molozları ise hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden kaldırıldı.
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