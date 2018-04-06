Deprem ve yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

-uygulamalı yangın söndürülmesi,

-çatıdan personelin atlayışı,

-röp.



( TOKAT -HD) TOKAT



- Tokat’ın Zile ilçesinde okulda yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeği aratmazken, çatıdan inen itfaiye personeli öğrencileri heyecanlandırdı. Zile İtfaiye Müdürlüğü tarafından Atatürk İlkokulunda gerçekleşen tatbikat, okulda çalan yangın alarmı ile başladı.

Bu sırada itfaiye ekipleri okula giriş yaptı. Öğrenciler, okul koridorlarında büyük bir panikle okulu boşaltmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle güvenli bölgeye alınan öğrencilere, yangın anında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Ayrıca itfaiyenin görevinin sadece yangın söndürmek olmadığı kazalarda ve depremlerde görev yaptığı uygulamalı olarak anlatıldı. Sedyenin içindeki personelin çatıdan halatlarla indirilmesi öğrencileri heyecanlandırırken, personelin binadan inişleri meraklı gözlerle takip edildi. İtfaiye Müdür Yardımcısı Fatih Candan okulda gerçekçi bir tatbikat yapmaya çalıştıklarını belirterek,"Öğretmenlerimiz tatbikatımızı çok başarılı buldu. Yangın konusunda, deprem konusunda çocuklarımızı bilinçlendirmeye, farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bize bu imkanı verdiği için müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.



