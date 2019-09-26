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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem Tekirdağ'ı salladı: 'Çok korktuk' Haberi

Deprem Tekirdağ'ı salladı: 'Çok korktuk' Haberi

sokaklardan görüntü

Deprem Kapalı Alan Uttu Irak 

-röportajlar

( TEKİRDAĞ ) Deprem Tekirdağ'ı salladı: "Çok korktuk" TEKİRDAĞ

- Silivri’de 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde de hissedildi. Bir esnaf, “Çay güğümünü bırakıp, dışarı kaçtık” dedi.
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem Malkara ilçesinde de vatandaşları korkuttu. Depremi kapalı alanda hisseden vatandaşlar, soluğu açık alan ve parklarda aldı. İlçede bir esnaf, “Yeni demlediğim çayı bardaklara doldururken, gürültülü bir sallantı oldu. Kahvehanedeki müşterilerle çay güğümünü bırakıp kaçtım” diye konuştu.
Bir vatandaş ise, yaşanan sarsıntının 1999 depremini hatırlattığını söyledi.


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