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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Deprem tatbikatı - SİİRT

Deprem tatbikatı - SİİRT

- Siirt 'te deprem tatbikatı - Siirt PTT Başmüdürlüğü - İtfaiye ve ambulansın tatbikatın yapıldığı alana gelişi - İtfaiyenin yaralıyı dışarı çıkarması - PTT Baş Müdürü Abbas Akdeniz'in açıklaması Siirt 'te deprem tatbikatıSİİRT (AA) - Siirt PTT Başmüdürlüğünde deprem tatbikatı yapıldı.AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği, deprem ihbarı alındı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı.Kurumu tedbir amaçlı boşaltan ekipler, bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.İtfaiye ekipleri, senaryo gereği bir yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı.PTT Siirt Başmüdürü Abbas Akdeniz, yaptığı açıklamada, tatbikatın başarıyla geçtiğini söyledi.

Kurum olarak her yıl deprem tatbikatı yapmaya özen gösterdiklerini ifade eden Akdeniz, "Risk analizleri bakımından 5,6 şiddetinde oluşabilecek bir depremde yaşanabilecek olaylar karşısında personelin nasıl tedbir alması gerektiği anlatıldı. Geçmişte ülkemizde yaşanan depremler ve bölgemizin fay hattı üzerinde yer aldığı gerçeğini unutmayarak buna yönelik her zaman tedbirli olmamız gerekir. Bu amaçla yapılan tatbikatta emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.

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