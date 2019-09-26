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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı Haberi

Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı Haberi

Hastane bahçesi detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Deprem Devlet Hastanesi 


- İstanbul’da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. İstanbul’da 5.8 şiddetinden deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınlarının devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneler kaldırıldı.
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