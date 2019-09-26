Deprem sonrasında Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı Haberi

- İstanbul’da yaşanan depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. İstanbul’da 5.8 şiddetinden deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınlarının devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneler kaldırıldı.
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