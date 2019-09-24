Deprem sonrası veliler okula koştu

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( İSTANBUL ) -- Depremin ardından aileler çocuklarına koştu İSTANBUL



- İstanbul’da hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar okulda olan çocuklarının yanına koştu. Aileler korku yaşayan minikleri alarak evlerinin yolunu tuttu. İstanbul ve çevre illerde hissedilen 4-6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar korku yaşadı. Bahçelievler’de bulunan Behiye Dr. Nevhiz Işıl İlkokulu öğrencileri de panik yaşarken öğrenciler okulun bahçesine alındı. Ardından öğretmenler ailelere mesaj yoluyla ulaşarak korku yaşayan çocuklarını okuldan alabileceklerini söyledi.



Bunun üzerine hızlı bir şekilde okula gelen veliler, okul önünde yoğunluk oluşturdu. Yaşadıkları korkuyu anlatan minikler ardından aileleriyle birlikte evlerini yolunu tuttu. “Öğretmenimiz bize mesaj attı bizde koşarak okula geldik” Depremin ardından çocuğunu çok merak ettiğini ifade ederek okula koştuğunu söyleyen Döndü Kozan, “ Öğretmenimiz bize mesaj attı bizde evde hissettik koşarak okula geldik. Grubumuz var hocamız hemen bilgilendirdi, bizde geldik” ifadelerini kullandı. “Deprem olduğunu hissettim baya bir korktum” Deprem sonrası panik yaşadığını ifade eden İlayda Erkan, “Deprem olduğunu hissettim baya bir korktum direkt dışarı çıktım, sonra teyzem geldi” dedi.

Depremi hissettiğini ifade eden bir başka öğrenci ise “Hissettik, korktuk öğretmenler konuşma yaptı. Sınıfı boşaltın deprem oldu dediler” diye konuştu.

(HK-

